Richterin Barbara Salesch
Folge 2349: Wenn Fliegen fliegen...
45 Min.Ab 12
Die Tattoo-Studio-Besitzerin Kim Krämer (24) ist entsetzt: Jemand hat in ihrem Studio 5.000 Fleischfliegenmaden ausgelegt. Über die Weihnachtsfeiertage sind die Fliegen geschlüpft und haben das Studio mit ihrem Kot völlig verdreckt. Kim verdächtigt ihren Ex-Freund Mike Strohmeyer (26), doch der beteuert seine Unschuld. Steckt vielleicht ein unzufriedener Kunde hinter der ekligen Weihnachtsüberraschung?
