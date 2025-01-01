Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 1984
44 Min.Ab 12

Das junge Eheglück der 24-jährigen Isabelle wird zerstört, als sie ihren Ehemann Marlon mit ihrer Arbeitskollegin beim Sex auf einer Parkplatz-Toilette erwischt. Marlon beteuert, dass er nichts für den Seitensprung kann und redet sich mit einer krankhaften Sexsucht heraus. Kurz darauf wird Marlon bewusstlos und mit Lackfarbe im Gesicht in seiner Garage gefunden - sein Sportwagen komplett demoliert ...

