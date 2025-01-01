Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ab durch die Wand

SAT.1Staffel 13Folge 1933
Ab durch die Wand

Ab durch die WandJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1933: Ab durch die Wand

44 Min.Ab 12

Die 16-jährige Lilli ist sich sicher, dass Paul nicht ihr leiblicher Vater ist. Aber ihre Mutter Bea und auch Paul behaupten vehement das Gegenteil. Also engagiert Lilli einen Detektiv, um Informationen über Beas ominösen Ex-Mann Norbert einzuholen, von dem Lilli glaubt, dass er ihr wahrer Vater sei. Als der Detektiv Informationen hat und Lilli zu sich bestellt, wird sie brutal in die Garage ihres Elternhauses gestoßen und dort eingesperrt ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen