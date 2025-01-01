Zum Inhalt springenBarrierefrei
Falschspieler

SAT.1Staffel 13Folge 1936
45 Min.Ab 12

Nach dem Speed-Dating abgezockt?! Der verheiratete Oliver soll der romantischen Meike eine Liebesbeziehung vorgespielt und ihr 3.000 Euro abgeknöpft haben. Kurz danach wurde Meike fast erdrosselt. Sie beschuldigt Oliver. Aber ist der harmlos scheinende Musiker wirklich zu so etwas fähig? Oder beschuldigt ihn Meike zu Unrecht, weil er ihre Gefühle nicht erwidert hat?

