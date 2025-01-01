Richterin Barbara Salesch
Folge 1958: Family Affair
44 Min.Ab 12
Als dem Türken Nihat mit einem Elektroschocker zwei Hakenkreuze in den Nacken gebrannt werden, fällt der Verdacht sofort auf den rechtsradikalen Frank. Hat der stadtbekannte Nazi zusammen mit seiner Freundin Martina erneut zugeschlagen? Deren Mutter Sabine versteht nicht, wie ihre Tochter in solche Kreise geraten ist. Ist Martina wirklich ausländerfeindlich oder hat sie speziell was gegen Nihat? Schließlich ist der attraktive Türke seit Kurzem mit ihrer Mutter zusammen ...
