Richterin Barbara Salesch
Folge 1973: Tod einer Tramperin
45 Min.Ab 12
Als Jennifer beim Aufräumen beunruhigende Hinweise darauf findet, dass ihr Mann eine junge Tramperin kurz vor deren Tod im Auto mitgenommen hat, erstarrt sie vor Angst: Ist der Mann, den sie erst vor ein paar Monaten geheiratet hat, ein Mörder? Kurz nach ihrer Entdeckung wird Jennifer mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Wollte Marc seine Frau zum Schweigen bringen, um den Mord an der 19-jährigen Lena zu vertuschen?
