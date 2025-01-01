Richterin Barbara Salesch
Folge 1934: Fehlende Erinnerung
44 Min.Ab 12
An einem einzigen Abend hat Simon alles verloren: seine große Liebe, seine Karriere und seine Freunde. Bei seinem eigenen Junggesellenabschied soll er Christine, eine Freundin seiner Verlobten, zum Oralsex gezwungen haben. Doch Simon schwört, einen Blackout gehabt zu haben und nicht mehr zu wissen, was in dieser Nacht geschehen ist. Nicht nur sein Umfeld zweifelt an ihm. Ist Simon wirklich ein Vergewaltiger?
