Richterin Barbara Salesch
Folge 1118: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der Chirurg Thorsten ist angeklagt, seine Ex-Freundin Beate mit dem Auto umgefahren zu haben. War er wütend, weil sie die Trennung nicht akzeptierte oder hat sich Beate absichtlich vor den Wagen geworfen? 2. Fall: Betty wird beschuldigt, ihrem Freund Timo den Mund mit Sekundenkleber verschmiert zu haben. Ist in der Vergangenheit etwas passiert, das er nicht ausplaudern sollte oder steckt Timos alte Clique dahinter?
