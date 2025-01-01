Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Mädchen-Verlies

SAT.1Staffel 7Folge 1260
Das Mädchen-Verlies

Folge 1260: Das Mädchen-Verlies

45 Min.Ab 12

Wochenlang werden zwei Frauen im Keller eines Landhauses gefangen gehalten und von mehreren Männern vergewaltigt. Als die Polizei das Anwesen nach einem anonymen Anruf durchsucht, finden die Beamten zunächst den schwer verletzten Hausbesitzer Thomas mit einem Beil in der Schulter. Kurz darauf wird die völlig verängstigte Denise aus ihrem Verlies befreit. Von einer zweiten Gefangenen fehlt jede Spur ...

