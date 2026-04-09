Das große Roadtrip-Ranking: Die besten Speisen und Momente der letzten Jahre!Jetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 6: Das große Roadtrip-Ranking: Die besten Speisen und Momente der letzten Jahre!
91 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Nach einer Erholungs-Pause nach dem Australien-Roadtrip treffen sich Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs in Berlin wieder. Ihre Aufgabe: Drei Gerichte nachkochen, die sie auf ihren vier Roadtrips am meisten geprägt haben. Eine emotionale Herausforderung, bei der es darum geht, Erinnerungen und Gefühle auf den Teller zu bringen. Ergänzt wird die Folge durch die spektakulärsten Momente aus ihren Reisen durch die USA, Kanada und Australien.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick