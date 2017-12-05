Rote Zahlen und Einheitsbrei im ManoloJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Rote Zahlen und Einheitsbrei im Manolo
103 Min.Folge vom 05.12.2017Ab 6
Das könnte Rosins härtester Fall sein: Es beginnt mit den fehlenden Gästen und einem katastrophalen Menü, doch nach und nach kommen Details über Christopher und Irinas Lage ans Licht, die selbst Frank Rosin verzweifeln lassen.
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