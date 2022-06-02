Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Der "Glückauf-Grill" ist das Familienvermächtnis von Frank Rosin

Kabel EinsStaffel 15Folge 1vom 02.06.2022
Der "Glückauf-Grill" ist das Familienvermächtnis von Frank Rosin

Der "Glückauf-Grill" ist das Familienvermächtnis von Frank RosinJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 1: Der "Glückauf-Grill" ist das Familienvermächtnis von Frank Rosin

90 Min.Folge vom 02.06.2022

Jahrelang gehörte der "Glückauf-Grill" von Frank Rosins Mutter zur Hervester Zechenkolonie in Dorsten. Doch nach ihrem Ruhestand, ihrem Tod und der folgenden Schließung des Imbiss verfiel dieser. Wird Frank sein Familienerbe noch retten können?

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen