Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Kabel EinsStaffel 8Folge 2vom 17.02.2015
Folge 2: Ist der Zustand im "West Virginia in der Witwe Bolte" nur ein böser Streich?

88 Min.Folge vom 17.02.2015Ab 6

Soll das ein böser Streich à la Max und Moritz sein? Kein klares Konzept, persönliche und finanzielle Probleme und keine Kritikfähigkeit erwarten Frank Rosin im "West Virginia in der Witwe Bolte" in Minden. Doch der größte Hammer kommt erst noch!

Kabel Eins
