Ist der Zustand im "West Virginia in der Witwe Bolte" nur ein böser Streich?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Ist der Zustand im "West Virginia in der Witwe Bolte" nur ein böser Streich?
88 Min.Folge vom 17.02.2015Ab 6
Soll das ein böser Streich à la Max und Moritz sein? Kein klares Konzept, persönliche und finanzielle Probleme und keine Kritikfähigkeit erwarten Frank Rosin im "West Virginia in der Witwe Bolte" in Minden. Doch der größte Hammer kommt erst noch!
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick