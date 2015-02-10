Zum Inhalt springenBarrierefrei
Warum nur fehlen die Gäste im "Alt Neuwerk" in Mönchengladbach?

Kabel EinsStaffel 8Folge 1vom 10.02.2015
Folge 1: Warum nur fehlen die Gäste im "Alt Neuwerk" in Mönchengladbach?

89 Min.Folge vom 10.02.2015Ab 6

Diese Woche verschlägt es Frank Rosin ins Rheinland, genauer nach Mönchengladbach ins Restaurant "Alt Neuwerk" von Susanne und Thomas Platzer. Die ungelernten Gastronomen übernahmen die Kneipe vor einem Jahr, als in der Nachbarschaft immer mehr Lokale schlossen. Doch obwohl Susanne und Thomas in ihrem Bezirk bekannt und beliebt sind, blieben schon nach kurzer Zeit die Gäste aus - und keiner weiß warum. Der Sternekoch ist ihre letzte Hoffnung.

Kabel Eins
