Dürreperiode im Gasthaus "Grüner Baum" in FürthJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Dürreperiode im Gasthaus "Grüner Baum" in Fürth
88 Min.Folge vom 24.02.2015Ab 6
In dieser Woche besucht Sternekoch Frank Rosin eine kleine Stadt im nördlichen Bayern. Auf Fürths legendärer Kneipenmeile Gustavstraße herrscht immer reges Treiben. Auch mit dem Gasthaus "Grüner Baum" findet Frank einen Laden vor, der nur so brummt. Dennoch steht das Lokal von Wirtin Monika Barth nach nur eineinhalb Jahren kurz vor dem Aus! Bald stellt sich heraus, dass es an den Umsätzen nicht liegen kann - nicht nur für unseren Sternekoch ein Rätsel.
