Pechsträhne im "Casino" in Berlin-Spandau?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 7: Pechsträhne im "Casino" in Berlin-Spandau?
89 Min.Folge vom 14.07.2015Ab 6
Berlin-Spandau im Ortsteil Staaken - im Industriegebiet "Zeppelinpark" lernt Sternekoch Frank Rosin in dieser Woche das "Casino" kennen. Chefin Renate Hackbarth verwöhnt in ihrem "Tante-Emma-Lokal" Arbeiter und Handwerker mit Berliner Hausmannskost. Doch obwohl sie treue Stammgäste hat, bleibt ihr finanziell nichts zum Leben übrig. Frank Rosin braucht in dieser Folge eine ganze Menge Geduld und viel Feingefühl bei seiner Vermittlerarbeit zwischen den vier Damen vom "Casino".
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick