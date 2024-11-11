Im mediterranen Restaurant "Venetia" fehlt die LebensfreudeJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Im mediterranen Restaurant "Venetia" fehlt die Lebensfreude
88 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 6
Diese Woche befindet sich Frank Rosin mit seinem Team im hohen Norden: in Kronshagen, einem Vorort von Kiel. Gerufen wurde er von dem griechischen Ehepaar Kostas und Venetia. Vor einem Jahr ist das Ehepaar nach Kiel gezogen, um dort mit dem Restaurant "Venetia" noch einmal neu anzufangen, aber nicht mit typisch traditioneller griechischer Küche, sondern mit einem Mischmasch aus mediterranen Gerichten - griechisches Flair und Lebensfreude sucht der Sternekoch hier vergebens.
