Sabrina ... total verhext!
Folge 1: Auf Jobsuche
21 Min.
Sabrina, die vor kurzer Zeit zusammen mit Roxie und Morgan in das Haus ihrer Tanten eingezogen ist, sucht verzweifelt nach einem Job als Journalistin. Leider sind ihre Bemühungen von wenig bis gar keinem Erfolg gekrönt, bis Morgan mit einem Artikel von Sabrina einen Schreib-Wettbewerb bei MTV in New York gewinnt. In der Hoffnung, nun endlich einen passenden Arbeitsplatz finden zu können, reist die junge Hexe zusammen mit den zwei Freundinnen in den Big Apple ...
