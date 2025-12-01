Sabrina ... total verhext!
Folge 7: Sammelleidenschaft
20 Min.
Sabrina hat beschlossen, ihre magischen Kräfte nicht mehr zu gebrauchen und packt diese in eine Dose. Wenig später wird sie von dem Galeristen Victor auf eine Party eingeladen. Als Sabrina sich neugierig im Haus umsieht, macht sie eine seltsame Entdeckung: In Käfigen werden eine Meerjungfrau, ein Big Foot und ein Zwerg festgehalten. Auch für Sabrina ist schon eine Zelle vorbereitet. Zum Glück kommen Roxie, Morgan und Harvey mit der Dose ...
