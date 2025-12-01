Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Cyrano und Sabrina

Paramount Global
Staffel 7
Folge 16
Cyrano und Sabrina

Cyrano und SabrinaJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 16: Cyrano und Sabrina

22 Min.

Aus Angst vor Zurückweisung bringt Sabrina es nicht über sich, Aaron ihre Liebe zu gestehen. Um herauszufinden, wie er auf ihr Geständnis reagieren würde, ruft sie Cyrano de Bergerac zur Hilfe. Der sieht ihr - bis auf die Nase - zum Verwechseln ähnlich und nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Als es zum Kuss kommt, verliebt sich "Cyrano-Sabrina" in Aaron. Jetzt will die eifersüchtige Sabrina ihre Konkurrenz wieder loswerden - es kommt zum Duell der beiden ...

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

