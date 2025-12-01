Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Wiedersehen in Miami

Paramount GlobalStaffel 7Folge 9
Wiedersehen in Miami

Wiedersehen in MiamiJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 9: Wiedersehen in Miami

21 Min.

Nach einer vollkommen missglückten Weihnachtsfeier fliegen Sabrina, Roxie und Morgan mit Leonard nach Miami. Dort trifft Roxie überraschend auf ihre Mutter Candy, die nach der Entlassung aus dem Gefängnis dort als Weihnachtsfrau arbeitet. Erst nach schwierigen Verhandlungen gelingt es Sabrina, Mutter und Tochter wieder zu versöhnen. Dann wird jedoch in ihre Wohnung eingebrochen - der erste Verdacht fällt natürlich auf Candy ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen