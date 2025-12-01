Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 20
Folge 20: Ein Fisch namens Aaron

22 Min.

Sabrina hat Angst davor, Tante Irma zu gestehen, dass ihr Verlobter Aaron ein Sterblicher ist. Nicht ohne Grund: Weil Harvey sich verplappert, verwandelt die Tante Aaron in einen Goldfisch. Als Betty für einen Moment auf ihn aufpassen soll, fällt er zu allem Überfluss auch noch in den Abfluss - doch Sabrina, Salem und Harvey können ihn wieder finden. Weil sich Tante Irma jedoch immer noch weigert, ihn zurückzuverwandeln, lässt sich Harvey eine List einfallen ...

Paramount Global
