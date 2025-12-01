Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Ein böser Versprecher

Paramount GlobalStaffel 7Folge 18
Ein böser Versprecher

Ein böser VersprecherJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 18: Ein böser Versprecher

22 Min.

Sabrina hat Aarons Eltern zum Abendessen eingeladen. Alles ist bestens, bis Sabrina erfährt, dass Aarons Mutter Psychologin für Beziehungsfragen ist und sein Vater Atomphysiker. Nach anfänglicher Harmonie stellt sich heraus, dass Aaron schon mal verlobt war. Als dann auch noch Harvey auftaucht, eskaliert die Situation, und es entbrennt ein heftiger Streit. Sabrina nutzt ihre Zauberkraft - doch sobald der Zauber beendet ist, fängt auch die Zankerei wieder an ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen