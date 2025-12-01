Sabrina ... total verhext!
Folge 18: Ein böser Versprecher
22 Min.
Sabrina hat Aarons Eltern zum Abendessen eingeladen. Alles ist bestens, bis Sabrina erfährt, dass Aarons Mutter Psychologin für Beziehungsfragen ist und sein Vater Atomphysiker. Nach anfänglicher Harmonie stellt sich heraus, dass Aaron schon mal verlobt war. Als dann auch noch Harvey auftaucht, eskaliert die Situation, und es entbrennt ein heftiger Streit. Sabrina nutzt ihre Zauberkraft - doch sobald der Zauber beendet ist, fängt auch die Zankerei wieder an ...
