Sat.1 NRW
Folge vom 09.02.2026: Sat.1 NRW 09.02.2026
24 Min.Folge vom 09.02.2026
+++ Messerattacke in Viersen +++ Straßenkollaps in Coesfeld +++ Fußballplatz-Träume verhindert +++ Außerdem: Analyse der Autobahn-Messerattacke in Viersen, neue Informationen zum Bankraub von Gelsenkirchen-Buer, juristische Komplikationen in Attendorn, Reaktionen auf SPD's Plan zur Krankenkassenabgabe, interne Auseinandersetzungen bei der AfD, Vorwürfe gegen einen bundesweiten Haustierfutter-Händler, und die Geschichte eines Mannes, der wegen seiner Fußballplatz-Idee in Schwierigkeiten geraten ist. Das Wetter morgen wird durchwachsen mit Regenfällen und Temperaturen von 4 bis zu 10 Grad.