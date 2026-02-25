Sat.1 NRW
Folge vom 25.02.2026: Sat.1 NRW 25.02.2026
24 Min.Folge vom 25.02.2026
+++ Leichenfund in Duisburg +++ Reform des heiß diskutierten Heizungsgesetzes +++ Frühlingsgefühle im Februar +++ Außerdem: Experten und Politik diskutieren in einem Symposium mögliche Lösungen für die Probleme, die die Geflügelpest verursacht hat. Wir blicken auch auf das tragische Schicksal einer Familie, deren Tochter durch eine defekte Gastherme starb. Die zunehmende Bedrohung durch Linksextremismus und die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt sind weitere Themen. Zudem enthüllen wir das Geheimnis eines neu entdeckten Höhlensystems unter einem Tennisplatz in Ennepetal.