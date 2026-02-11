Sat.1 NRW
Folge vom 11.02.2026: Sat.1 NRW 11.02.2026
24 Min.Folge vom 11.02.2026
+++ Hoffnung auf Gerechtigkeit für verstorbenen Jungen +++ Schmutzige Abgase in Nordrhein-Westfalen +++ Tiere feiern Valentinstag im Zoo von Gelsenkirchen +++ Außerdem: Die Streiks bei Lufthansa und AWO versehen die Bürger mit Problemen, ein aufschlussreicher Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine kann uns die Tragödie näherbringen. In Waltrop gibt es einen Zwischenfall in einem Seniorenzentrum und die Mitgliedschaften für Sportschule Kaiserau werden erhöht. Und nicht zuletzt: Für die Karnevalstage kommt der Karneval zu den Gefängnisinsassen und Influencer in NRW müssen sich mit Steuerbehörden auseinandersetzen.