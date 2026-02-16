Sat.1 NRW
Folge vom 16.02.2026: Sat.1 NRW 16.02.2026
24 Min.Folge vom 16.02.2026
+++ Rosenmontag im Rheinland +++ Rosenmontag in Soest +++ Rosenmontag im Mund +++ Außerdem: Das Rosenmontagswetter im Rheinland, Hervorhebungen aus den großen Straßenumzügen, die Anti-Karnevalsaktion in Soest, ein Live-Bericht aus Köln, die Geschichte von Ein-Mann-Karnevalsumzug in Unna, die Folgen eines Kaminbrandes in Dortmund, die Konsequenzen eines vermuteten alkoholisierten Fahrers in Oelde, das winterliche Wetter in NRW, die Regelverstöße bei der Beförderung eines Welpen in der Bahn, und eine besondere Rosenmontags-Leckerei aus Xanten.