Sat.1 NRW
Folge vom 04.03.2026: Sat.1 NRW 04.03.2026
+++ Schüsse in der Dortmunder Nordstadt +++ Behörden im Einsatz gegen Schrottimmobilien +++ Der letzte Dorfausrufer aus Werth lebt die Tradition weiter +++ Außerdem: Erhebliches Aufsehen über einen Schussfall mitten am Tag in einem belebten Stadtteil. Ein tragisches Update zu dem Fall eines einjährigen Mädchens, das aus einem Fenster gefallen ist. Berichte über deutsche Bürger, die im Iran gestrandet sind und nunmehr zurückgeführt werden. Der Nahost-Konflikt bringt steigende Spritpreise mit sich, was auch die Pendler belastet. Eine neue Studie zu dem Gebrauch von WhatsApp durch Kinder, die massive Risiken bezüglich Datenschutz und Sicherheit aufzeigt. Eine große Kontrollaktion von Behörden in Schrottimmobilien in NRW, ein teurer Freizeitpark, der in Krefeld geplant ist, stösst auf Widerspruch vom Umweltverband, BUND. Pläne zur Inklusions- und Olympia-Offensive in NRW. Und schließlich, wird ein Dorfausrufer aus dem Kreis Borken vorgestellt.