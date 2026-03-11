Sat.1 NRW
11.03.2026
24 Min.Folge vom 11.03.2026
+++ Rüstungskonzern Rheinmetall verzeichnet Rekordzahlen +++ Feuerwehreinsatz in Dortmund mit brennender Person +++ Studenten aus Soest durchqueren die Sahara für ein Seminar +++ Außerdem: Steigende Insolvenzverfahren in NRW, eingestürztes Treppenhaus in Witten, Sicherheitsbedenken bei EVG-Mitarbeitern, hohe Straßenbahnunfallsrate in Düsseldorf, Bombenentschärfungen in NRW, zerstörtes Kulturprojekt in Köln und zwei Soester Studenten auf Abenteuertour durch die Sahara.