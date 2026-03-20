Sat.1 NRW
Folge vom 20.03.2026: Sat.1 NRW 20.03.2026
+++ Teurer Dünger führt zu teuren Lebensmitteln aufgrund des Iran-Kriegs +++ Die Moerser Tafel benötigt dringend eine neue Bleibe +++ Horst Schlämmer ist zurück auf der großen Leinwand +++ Außerdem: Der Krieg im Nahen Osten treibt nicht nur die Kosten für Benzin in die Höhe, sondern führt auch dazu, dass Dünger teurer wird - eine Entwicklung, die sich bald auf unsere Einkäufe im Supermarkt auswirken wird. Die Folgen einer drohenden Schließung der Tafel in Moers könnten weitreichende Auswirkungen auf die Region am Niederrhein haben. Wir zeigen auch, wie regionale Fußball-Clubs in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen, und warum es in einer Tankstelle im Kreis Herford zu einem unerwarteten Schnäppchen-Alarm kam. Und nicht zuletzt berichten wir über die neueste Ausstellung im Gasometer Oberhausen und das jüngste Filmprojekt von Hape Kerkeling.