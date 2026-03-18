Sat.1 NRW
Folge vom 18.03.2026: Sat.1 NRW 18.03.2026
24 Min.Folge vom 18.03.2026
+++ Social Media-Verbot für Jugendliche im Diskurs +++ Bodycams in Krankenhäusern als Schutzmaßnahme für Mitarbeiter +++ Vermisster Olivenbaum Gustav in Krefeld startet Marketingaktion +++ Außerdem: Die Eskalation eines Gerichtsvollzieherbesuchs in Herford, schwere Vorwürfe gegen einen ehemaligen Jugendtrainer des 1. FC Köln, das Wiederaufleben einer Familie nach einem Brandanschlag auf ihre Bäckerei in Ahlen, die prognostizierte Pflegebedürftigkeitsrate in NRW, der Einfluss der chinesischen Kaffeeindustrie auf lokale Cafés, die Schließung des Freizeitparks Blauer See in Ratingen, und Wetterprognosen für die kommende Woche.