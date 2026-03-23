Sat.1 NRW
Folge vom 23.03.2026: Sat.1 NRW 23.03.2026
24 Min.Folge vom 23.03.2026
+++ Apotheken im landesweiten Streik fürchten um Existenz +++ Historischer Brückenneubau in Fertigbauweise in Oberhausen als Lösung für Brückenprobleme? +++ Kölner Fußballclub und Dortmund BVB verändern ihr Management +++ Außerdem: die finanziell angeschlagene SPD stellt sich nach erneuten Wahlverlusten neu auf, ein schwerer Autounfall in Beckum verletzt vier Menschen, davon drei Kleinkinder, Unbekannte legen Betonplatten auf Bahnstrecken in Kamen und ein Regionalexpress kracht hinein, NRW Bürger stimmen über eine potenzielle Olympia-Bewerbung ab, Ministerpräsident Wüst trifft sich mit Königin Silvia von Schweden, und das Technische Hilfswerk nimmt an Hochwasserübungen in Emmerich am Rhein teil.