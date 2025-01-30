Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Todesdroge Crysthal Meth

SAT.1Staffel 6Folge 16
Folge 16: Todesdroge Crysthal Meth

23 Min.Ab 12

Nach dem Tod seiner Frau zieht der 36-jährige Notarzt Nick Höfer mit seiner Tochter Vanessa nach Frankfurt. Für Vanessa geht eine Welt unter: Erst der Tod der Mutter, dann der Verlust von Freunden und ihrer Heimat. Nick bemerkt nicht, wie sehr die 16-Jährige leidet. Er stürzt sich in seine Arbeit, um die eigene Trauer zu verdrängen. Die einsame Vanessa hingegen flüchtet sich in die Drogenszene und wird abhängig. Binnen weniger Wochen mutiert sie zum Crystal Meth-Junkie.

SAT.1
