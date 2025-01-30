Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Genug - nie wieder Opfer

SAT.1Staffel 6Folge 4
Folge 4: Genug - nie wieder Opfer

23 Min.Ab 12

Die 26-jährige Carlina Maiwald könnte nicht glücklicher sein: Vor kurzem hat sie den charmanten und wohlhabenden Gordon kennengelernt, der ihr und ihrem Sohn Leon ein liebevolles Heim bietet. Schnell zeigt sich jedoch, dass sich hinter Gordons Fassade ein kontrollbesessener Psychopath verbirgt - der gewaltsam seinen Willen durchzusetzt. Als Carlina Gordon verlassen will, entführt dieser den kleinen Leon. Findet Carlina ihren Sohn, bevor Gordon ihm etwas antut?

