Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 3: Hilfe, mein Sohn ist ein Nazi
23 Min.Ab 12
Als die 38-jährige Julia Behrens gemeinsam mit ihrem Sohn Vincent von Bochum nach Nürnberg zieht, findet der 16-Jährige einfach keinen Anschluss. Vom Stiefvater nicht anerkannt, wird er in der Schule auch von seinen Mitschülern ständig niedergemacht. Hilfe und Anerkennung findet er bei einer Gruppe rechtsradikaler Jugendlicher. Schafft es Julia, ihren Sohn aus diesem Teufelskreis zu befreien?
