Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Plötzlich Papa

SAT.1Staffel 6Folge 8
Plötzlich Papa

Plötzlich PapaJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 8: Plötzlich Papa

23 Min.Ab 12

Ein eigenes Kind. Das ist ungefähr das Letzte, was sich DJ Ron Becker in seinem Leben vorstellen kann. Doch plötzlich steht die kleine Carlotta vor seiner Tür und behauptet, seine Tochter zu sein. In nur wenigen Tagen stellt die Neunjährige das Single-Leben des Womanizers komplett auf den Kopf. Dann passiert das Unerwartete: Der DJ fängt an, Carlotta zu lieben. Mit Blick auf die Vergangenheit stellt der 34-Jährige fest, dass er unendlich viele Fehler gemacht hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen