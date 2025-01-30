Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Falsch deklariert
23 Min.Ab 12
Eigentlich wollte sich Luisa Keil nach ihrem letzten Beziehungs-Aus in ihre Arbeit stürzen. Doch dann lernt die Lebensmittelprüferin Patrick Hein kennen. Er ist der Mann, den sie zu lieben fähig ist - aber gleichzeitig auch der Mann, der sie ausnutzt und durch skrupellose Geschäfte in Lebensgefahr bringt. Nur Luisa hat es in der Hand: Glaubt sie an das Gute in Patrick, oder bringt sie ihn für mehrere Jahre ins Gefängnis?
