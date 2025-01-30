Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Mutter ohne Glück
22 Min.Ab 12
Sehnsüchtig haben der frischgebackene Bauingenieur Sven Maurer und seine Frau Shirin ihre kleine Tochter Marlene erwartet. Doch dann verschwindet die junge Mutter plötzlich spurlos. Der 31-jährige Familienvater kommt vor Sorge fast um und schlägt sich die Nächte um die Ohren. Immer die Neugeborene an seiner Seite. Immer unter dem Druck, sich im Job noch beweisen zu müssen. Immer in der Ungewissheit, ob seine Frau noch am Leben ist ...
