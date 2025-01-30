Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe Deinen Nächsten

SAT.1Staffel 6Folge 36
Folge 36: Liebe Deinen Nächsten

22 Min.Ab 12

Durch einen schweren Arbeitsunfall ist der Feuerwehrmann Jochen Fuchs zum Frührentner geworden. Der 40-Jährige ist seitdem vereinsamt und verbittert. Seine einzige große Liebe ist sein alter 67er Mustang. Als ihm dann ein Junge aus dem Viertel den Oldtimer stehlen will, ahnt Jochen nicht, dass die Begegnung mit dem Dieb sein Leben für immer verändern wird ...

SAT.1
