Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Rache ist bitter
23 Min.Ab 12
Die Einzelhandelskauffrau Sophie Palm hat nach langer Suche endlich eine Anstellung bei einem Juwelier gefunden. Doch ihr Chef will die schwangere 22-Jährige nur weiter beschäftigen, wenn sie ihm sexuell zu Diensten ist. Sophies Freund Kai kann sie gerade noch in letzter Sekunde vor einer Vergewaltigung retten. Kai will Sophie rächen und stiehlt ihrem Chef eine große Menge Geld. Doch diese Rache wird für das Paar bittere Konsequenzen haben ...
