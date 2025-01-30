Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 47: Befreiungsschläge
22 Min.Ab 12
Die ehemalige Tanzlehrerin Iris Möller erträgt regelmäßig die aggressiven Anfälle ihres traumatisierten Ehemannes Robert. Seitdem der 38-jährige Polizist den Tod seiner Kollegin mit ansehen musste, wird er immer wieder handgreiflich. Noch hält die 35-Jährige zu ihrem Mann, doch der Preis, den sie dafür zahlt, ist hoch. Als sie den charmanten Dirk kennenlernt, scheint der Ausbruch zum Greifen nah. Doch kann Iris ihren einst so liebevollen Ehemann wirklich aufgeben?
