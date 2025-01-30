Crash - Entscheidung auf der StraßeJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 75: Crash - Entscheidung auf der Straße
22 Min.Ab 12
Obwohl der 27-jährige Chris Meisner mit Frau Sandra und Sohn Moritz ein solides Leben führt, wächst in ihm der Wunsch nach mehr. Es stört den studierten Architekten zunehmend, dass er beruflich nicht Fuß fassen kann und finanziell auf das Taxifahren angewiesen ist. Seine Frau kann damit nicht umgehen. Plötzlich steht Emily, seine alte Jugendliebe, vor ihm. Schafft es Chris, Emily vor einem großen Fehler zu schützen? Hilft Emily ihm, aus dem Sumpf der Gewohnheiten auszubrechen?
