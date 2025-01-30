Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 77: Sex nach der Schwangerschaft
23 Min.Ab 12
Jutta fühlt sich fett, hässlich und unattraktiv. Mit ihrem Mann schlafen und Intimitäten austauschen? Das kommt für die 26-jährige überhaupt nicht in Frage. Dabei sollte sie eigentlich glücklich sein, denn vor vier Monaten hat sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Doch genau jetzt stellt ihr Mann Marco auch noch ein gutaussehendes Au-Pair Mädchen ein. Treibt Jutta Marco mit ihrer Eifersucht aus dem Haus?
