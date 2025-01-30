Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 67: Neues Glück verboten
23 Min.Ab 12
Nach dem Tod ihres Mannes Dirk bleibt die 32-jährige Lea Siebert mit ihren Kindern Svenja und Luis zurück. Dirks Eltern unterstützen die kleine Familie, wo sie nur können. Doch das findet ein jähes Ende, als die Fotografin den Reisejournalisten Pascal Bach kennen und lieben lernt. Ihre Schwiegereltern können und wollen Leas neue Beziehung einfach nicht akzeptieren. Auch Svenja und Luis stellen sich gegen ihre Mutter. Was ist Lea wichtiger - Familie oder Leidenschaft?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick