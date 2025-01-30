Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 1
23 Min.Ab 12

Der 44-jährige Peer Graf ist durch und durch ein Workaholic: Er will unbedingt Laborleiter werden und ordnet alles seinem Beruf unter. Auch seine Ehefrau und sein achtjähriger Sohn bekommen das zu spüren. Freizeit gibt es für Peer nicht. Die einzige Ausnahme: Die Skatrunde mit seinen Kumpels. Als sein Freund Karsten bei ihrer letzten Partie eine folgenschwere Ankündigung macht, kommt Peer ins Grübeln. Er steht vor der Entscheidung seines Lebens: Familie oder Karriere?

