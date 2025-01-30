Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Umständlich verliebt

SAT.1Staffel 8Folge 8
Umständlich verliebt

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 8: Umständlich verliebt

23 Min.Ab 12

Vater werden ohne dass die Mutter davon weiß? Dem 29-jährigen Barkeeper Kai Lohmann ist genau das passiert. Vor acht Jahren hat sich seine beste Freundin und heimliche Liebe Julia entschieden, mit Hilfe einer Samenspende schwanger zu werden. Was sie nicht weiß: Kai ist der Spender. Acht Jahre später treffen sich die beiden zum ersten Mal wieder, und Kai steht seinem mittlerweile siebenjährigen Sohn gegenüber. Wird er weiter eine Lüge leben?

