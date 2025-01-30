Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 8: Umständlich verliebt
23 Min.Ab 12
Vater werden ohne dass die Mutter davon weiß? Dem 29-jährigen Barkeeper Kai Lohmann ist genau das passiert. Vor acht Jahren hat sich seine beste Freundin und heimliche Liebe Julia entschieden, mit Hilfe einer Samenspende schwanger zu werden. Was sie nicht weiß: Kai ist der Spender. Acht Jahre später treffen sich die beiden zum ersten Mal wieder, und Kai steht seinem mittlerweile siebenjährigen Sohn gegenüber. Wird er weiter eine Lüge leben?
