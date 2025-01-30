Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Luxus oder Liebe
23 Min.Ab 12
Nele Joost (29) und Johanna Berger (26) könnten unterschiedlicher nicht sein: die eine karriereorientierte Anwältin aus der Großstadt - die andere eine bodenständige Fotografin vom Land. Als Nele plötzlich ihren Job verliert, hat ihr Bruder Tom die rettende Idee: Um auf andere Gedanken zu kommen, soll Nele ihr teures Penthouse gegen Johannas einfaches Landhaus eintauschen. Der Haustausch wird für die verwöhnte Nele zum Albtraum - bis sie den charmanten Mika kennenlernt.
