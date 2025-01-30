Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Absturz eines Workaholics

SAT.1Staffel 8Folge 48
Absturz eines Workaholics

Absturz eines WorkaholicsJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 48: Absturz eines Workaholics

22 Min.Ab 12

Marcel Höffner (31) ist Creative Director in einer gefragten Werbeagentur und lebt ein Leben auf der Überholspur. Dazu gehören jede Menge Drogen und Frauenbekanntschaften. Eine feste Beziehung kommt für Marcel nicht in Frage. Das ändert sich jedoch, als er die neue Grafikerin Sina Kraft kennenlernt, die mit ihrer natürlichen Art sein Herz erobert. Marcel und Sina schweben auf Wolke Sieben - bis Sina ihm gesteht, dass sie ein Kind von ihm erwartet ...

