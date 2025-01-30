Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

In schlechten Händen

SAT.1Staffel 8Folge 102
In schlechten Händen

In schlechten HändenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 102: In schlechten Händen

23 Min.Ab 12

Nach unzähligen Versuchen, endlich schwanger zu werden, unterzieht sich Mirka Demir (26) einer Fruchtbarkeits-OP. Nachdem sie aus der Narkose erwacht, plagen die junge Frau plötzlich grausame Erinnerungen, in denen sie vom attraktiven Krankenpfleger Sven Bischof angefasst und nackt fotografiert wird. Doch als ihr weder das Krankenhaus noch ihr eigenes Umfeld zu glauben scheint, zweifelt Mirka an sich selbst: Hat sie doch alles nur geträumt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen