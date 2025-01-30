Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 133: Der goldene Käfig
23 Min.Ab 12
Als die 15 jährige Anna zu dem neuen Freund ihrer Mutter Natalia zieht, ist ihr noch gar nicht bewusst, dass sie einen riesen Alptraum vor sich hat. Michael und sein Sohn Liam nutzen Annas Gutmütigkeit aus und spielen ihre Mutter gegen sie aus. Plötzlich soll Anna die Aufgaben einer Haussklavin übernehmen und wird von den beiden immer mehr unter Druck gesetzt. Doch sie schweigt, denn sie will nicht diejenige sein, die das Glück ihrer Mutter zerstört.
